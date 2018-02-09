Uğur seri istiyor
Adana Demir’in yeni patronu Mustafa Uğur, “Önceliğimiz alt sıralardan kurtulmak. Seri galibiyetler motivasyonumuzu artıracaktır” diye konuştu
AYDIN YILMAZ ANTEP'TE YOK
Devre arasında kadroya katılan ve Samsun maçında asist yapan Aydın Yılmaz'ın Gaziantep deplasmanında olmayacağını açıklayan Uğur şunları söyledi: "Çok tecrübeli ve teknik açıdan önemli bir oyuncu fakat fiziksel olarak biraz daha zamana ihtiyacı var. İnşallah Aydın'ı da tekrar futbolumuza kazandırabiliriz."
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
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emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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