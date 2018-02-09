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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Uğur seri istiyor

    Uğur seri istiyor

    ’in yeni patronu , “Önceliğimiz alt sıralardan kurtulmak. Seri galibiyetler motivasyonumuzu artıracaktır” diye konuştu

    Adana Demirspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Mustafa Uğur yeni takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. maçı öncesi heyecanlı olduğunu söyleyen Uğur, "Bu kulüpte 3. dönemim fakat diğerlerine göre çok farklı bir durumdayız. Önceliğimiz alt sıralardan kurtulmak. Seri galibiyetler moral ve motivasyonumuzu artıracaktır. Gaziantepspor maçı zor fakat hedefimiz mutlak galibiyet olacak" ifadelerini kullandı.

    AYDIN YILMAZ ANTEP'TE YOK
    Devre arasında kadroya katılan ve maçında asist yapan Aydın Yılmaz'ın Gaziantep deplasmanında olmayacağını açıklayan Uğur şunları söyledi: "Çok tecrübeli ve teknik açıdan önemli bir oyuncu fakat fiziksel olarak biraz daha zamana ihtiyacı var. İnşallah Aydın'ı da tekrar futbolumuza kazandırabiliriz."
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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