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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'dan hakem tepkisi

    Samsunspor'dan hakem tepkisi

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'un sportif direktörü Coşkun Zeren, maçının son dakikasında ile buldukları golü faul gerekçesiyle vermeyen hakem 'e tepki gösterdi.

    Zeren, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, 1-1 berabere kaldıkları maçında futbolcuların özellikle ikinci yarıda mükemmel bir oyun sergilediğini söyledi.

    Galibiyete yakın tarafın olduğunu aktaran Zeren, maçın orta hakemi 'in tüm takdir haklarını rakipten tarafa kullandığını ileri sürerek, "Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama hakem maçın başından itibaren tüm takdir haklarını Adana Demirspor'dan yana kullandı. Baskı altında kaldı. Gösterdiği ve göstermediği kartlar var. Basit faullerle oyunu sürekli durdurdu. Kenan Karışık'a basit kart gösterdi ama rakibin bariz kartlarını göstermedi." dedi.

    'ın uzatma dakikasında kafayla attığı golü faul gerekçesiyle hakemin vermediğini hatırlatan Zeren, şunları kaydetti:

    "Bu pozisyonda faul yoktu. Hakem yüzde yüz gol olan pozisyonu faul olarak nitelendirerek hakkımız olan 2 puanımızı çaldı. Yan hakem bile gol diye orta sahaya koşuyordu, rakip üzüntü içindeydi ama hakem faul verdi. Sonuç değişmeyecek ama federasyona başvuruda bulunup serzenişimizi dile getireceğiz. Samsun dışında 'Samsunspor kayyuma kaldı kapanacak' gibi bir algı var. Hakemler de bu algıyla sahaya çıkıyorsa yanılıyor. Mevcut kayyum yönetimi, takımı daha iyi yerlere getirmek için var. Samsun dışındaki kamuoyu da bunu iyi bilmeli. Hakemin bir düdüğü bütün şehrin kaderini değiştirdi. Bu kadar emeğe yazık."

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:32
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