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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Yiğiner yola devam ediyor

    Yiğiner yola devam ediyor
    Ankaragücü olağan genel kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Yiğiner, yeniden başkan seçildi. 905 delegeden 276'sının katıldğı seçimde oyların tamamını alarak yeniden başkan olan Yiğiner, 2013'ten beri bu görevi yürütüyor. Sarı-lacivertlerin kongresinde ayrıca takımın adının başına sponsor alınması kararı oy birliğiyle kabul edildi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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