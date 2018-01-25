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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    mesaj

    Liderden mesaj
    TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor, takipçilerine mesaj yolladı. ekibinin golcü ismi Dimitar Rangelov, sezon sonuna kadar zirveden kopmayacaklarını belirtip, "Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız ve bulunduğumuz yeri de sonuna kadar hak ediyoruz. Liderlik koltuğuna haftalar sonra oturmayı başardık ve bundan sonra bırakmaya niyetimiz yok. Süper Lig'de bir İstanbul ekibi daha olacak" iddiasında bulundu.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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