Liderden mesaj
TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor, takipçilerine mesaj yolladı. İstanbul ekibinin golcü ismi Dimitar Rangelov, sezon sonuna kadar zirveden kopmayacaklarını belirtip, "Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız ve bulunduğumuz yeri de sonuna kadar hak ediyoruz. Liderlik koltuğuna haftalar sonra oturmayı başardık ve bundan sonra bırakmaya niyetimiz yok. Süper Lig'de bir İstanbul ekibi daha olacak" iddiasında bulundu.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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