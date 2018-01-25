Adana’nın gözü yüksekte
Teknik direktör Osman Özköylü, “Tekrar Süper Lig’deki yerimizi alacağız” dedi
Ligin 19 haftasını Denizli yenilgisiyle kapatan Adanaspor, Giresun ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Toros kaplanları tam kadro çalışmalarına devam ederken, teknik direktör Osman Özköylü de iddialı sözler sarfediyor. Maç maç düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Özköylü, "Denizli'de iyi fubolumuza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Artık daha dikkatli olmak zorundayız. Liderle aramızdaki 9 puan var. Bu kapanmayacak bir fark değil. Oyuncularıma güveniyorum ve sezon sonunda Süper Lig hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Adanaspor, burada bir sezonluk misafirliğin ardından camianın beklentisi olan Süper Lig'e çıkacaktır" sözlerini sarfetti.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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