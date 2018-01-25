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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Adana’nın gözü yüksekte

    Adana’nın gözü yüksekte

    , “Tekrar ’deki yerimizi alacağız” dedi

    Ligin 19 haftasını Denizli yenilgisiyle kapatan Adanaspor, Giresun ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Toros kaplanları tam kadro çalışmalarına devam ederken, Osman Özköylü de iddialı sözler sarfediyor. Maç maç düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Özköylü, "'de iyi fubolumuza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Artık daha dikkatli olmak zorundayız. Liderle aramızdaki 9 puan var. Bu kapanmayacak bir fark değil. Oyuncularıma güveniyorum ve sezon sonunda Süper Lig hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Adanaspor, burada bir sezonluk misafirliğin ardından camianın beklentisi olan 'e çıkacaktır" sözlerini sarfetti.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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