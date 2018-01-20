CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Manisa’dan Altınordu’ya

    Manisa’dan Altınordu’ya
    1. Lig'in flaş ekiplerinden Altınordu, Manisa'dan ayrılan ön libero Berkay Samancı'yı alarak 2. transferini gerçekleştirdi. Daha önce 2014-15 ve 2015-16'da İzmir ekibinde görev alan Berkay, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Altınordu daha önce de Samsunspor'dan ayrılan stoper Hasan Hatipoğlu'nu etmişti
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisa’dan Altınordu’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN