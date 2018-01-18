"Galibiyet serilerine başlamak istiyoruz"
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Adana Demirspor'un savunma oyuncularından Sezer Özmen kamp dönemi ve oynanacak olan Balıkesirspor maçı hakkında konuştu. Sezer Özmen, "Temposu güzel ve yüksek bir kamp programından çıktık diyebiliriz. Kamp boyunca antrenmanlardaki coşkumuzda aslında neler yapabileceğimizi gösterdik aslında bu özverili çalışmalarımızı hocalarımıza da gösterdik futbolculara olarak buna kendimizde inandık. Son maçta da galip gelmemizde ki en büyük etkende buydu içimizdeki coşkuyu dışarıya çıkarmak istiyorduk. Bıraktığımız yerden galibiyeti sezonun ikinci yarısında da devam ettirmek istiyoruz buna inanıyoruz inancımız var çünkü takım olarak iyi bir ekibiz ve kaliteli teknik ekibe sahibiz hakikaten bizlere güvenen bir ekip var sahamızda oynayacağımız Balıkesirspor maçıyla da galibiyet serilerine başlamak istiyoruz. Yeni teknik ekiple birlikte her oyuncunun mücadele kapasitesi arttı. Takım olarak birbirimize olan yardımlaşmamız birlikteliğimiz aslında ön plana çıktı. Futbolda coşku çok önemlidir. Bu coşkuyu idmanlar da yaşıyoruz inşallah ligde oynadığımız futbol hak edilen yere gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:04
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Pektemek tur demek
Toplam 1
Yorum
kem14 8 yıldır hak etmediği paraları aldı. Bugüne kadar hangi maçı kurtardı ki, zaten garantilenmiş turda bir gol atmış neye yarar
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Novak'ta mutlu son
Toplam 9
Yorum
fatih Çok doğru söylüyorsun kardeşim, yönetimden bir cacık olmaz, böyle önemli bir maça tff saat 18:00 a veriyor Başkan çıkıpta tek laf etmiyor.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 4
Yorum
gs kuşlar kendi sayfanıza hadi canım benim, size ne ki bizim işlerimizden :)
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