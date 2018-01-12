"Y.Malatyaspor ve G.Birliği’nden teklif aldım"
Boluspor’un genç oyuncusu Umut Meras, hedefinin A Milli Takım’a yükselmek olduğunu ifade ederek, “Hedefim Boluspor ile Süper Lig’e çıkıp orada oynayıp daha sonra A Milli Takım’a yükselmek” dedi.
"Uyum süreci uzun sürdü"
Takıma yeni gelen oyuncuların uyum sürecinin uzun sürdüğünü dile getiren Meras, "Yeni hocalar gelince adaptasyon zor oldu ve lige kötü başladık. Hoca değişikliği takıma iyi geldi. Sait hocamız bu ligi bilen bir hoca. Oyuncularla iletişimi çok iyi. O yüzden iyi gidiyoruz" şeklinde konuştu.
"Hedefim A Milli Takım'a yükselmek"
Uzun süreçte hedefinin A Milli Takım'a yükselmek olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Boluspor ile Süper Lig'e çıkıp orada forma giyerek daha sonra A Milli Takım'da oynamak istiyorum. Bizim hedefimiz ilk ikiden çıkmak. Bu sene inşallah Süper Lig'e çıkabiliriz. Boluspor köklü bir kulüp. Zamanında dört büyüklere kök söktürmüş bir takım. Şu anda Başkan Necip Çarıkçı ile kalkınma planı içerisindeyiz. İnşallah iyi olacak" açıklamasında bulundu.
"Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'nden teklif aldım"
Süper Lig'den Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'nden teklif aldığını açıklayan Umut Meras, "Başkanımız bana, 'Bu sene şampiyon olup lige çıkacağız, seni hiçbir yere bırakmıyorum. Teklifleri bu seneden sonra değerlendir' dedi. Ne kadar kısa sürede Süper Lig'e ulaşırsanız o kadar iyi. Ben Boluspor'un çocuğuyum, burada yetiştim. A takımda 4 yıldır oynuyorum ve buradan Ümit Milli Takım'a gittim. O yüzden başkanın durumunu olumlu karşıladım. Takımımla da 1.5 yıllık yeni sözleşme imzaladım. Yarım sezon sonrasında durumlara bakacağız" diye konuştu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:43
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''Büyüklüğümüzü biliyorlar''
Toplam 1
Yorum
galah yani bunada yildiz diyorsan türk futbol batmis!!!
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Tarık Çamdal’ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
tarık haram para eğer dediğiniz gibi hiçbir şey yapmıyorsa
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Tarık Çamdal’ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Drogba Bu tip oyunculara gıcık oluyorum.Haksız kazanç,biliyor başka yerde bu kadar para alamayacak..Kahvaltı bile vermeyin :D
"Y.Malatyaspor ve G.Birliği’nden teklif aldım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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