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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Samsun ayaklandı!

    Samsun ayaklandı!
    'daki mali kriz nedeniyle futbolcular serbest kalmaya başlarken, taraftarlar harekete geçti. Kırmızı-beyazlılar, 'Samsunspor yok olmasın' sloganıyla bugün yürüyüş yapacak. Taraftarlar, 14.00'te İstiklal Caddesi'nde toplanacak.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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