Horoz’da gündem Silvere Ganvoula

Devre arasında 10 futbolcuyla yolları ayırdıktan sonra transferde atağa kalkan Denizlispor'un, Anderlecht'ten Silvere Ganvoula'yı bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Sportif Direktör Bülent Ertuğrul'un, Kongo asıllı 21 yaşındaki forvetin transferi konusunda büyük aşama kaydettiği bildirildi. Bir dönem Elazığspor'da da görev yapan Ganvoula, kiralık olarak geldiği Belçika ekibi Machelen'de bu sezon 11 maçta forma giydi.