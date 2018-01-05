;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    hazırlıklarına devam ediyor

    <a href="/index/eskisehirspor?id=b0f0ff1b-8ec8-4b9c-931f-1278bfccd531" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a> hazırlıklarına devam ediyor

    , devre arası hazırlıklarına Antalya kampı ile devam ediyor.

    Sabah saatlerinde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetimde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 70 dakika sürdü. Dün oynanan Erbaaspor maçında görev alan futbolcular rejenerasyon koşuları yaparken,maçta yer almayan oyuncular çalışmalarına ısınma hareketleri ile başladı. Yarım saha oyunun ardından antrenman streching ile son buldu. , bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile Antalya kampındaki çalışmalarına devam edecek.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    hazırlıklarına devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN