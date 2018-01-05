Altınordu'dan savunmaya takviye
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçtiğimiz günlerde Samsunspor ile yollarını ayıran stoper Hasan Hatipoğlu ile anlaştı.
Tecrübeli savunmacının kırmızı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Antalya kampına yarın katılması beklenen Hasan, İzmir ekibinin devre arasındaki ilk transferi oldu. 28 yaşındaki defans oyuncusu sezonun ilk yarısında Samsunspor'da 16 karşılaşmada forma giydi. Geçen sezon Sivasspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Hasan, Manisaspor altyapısında yetiştikten sonra Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisarspor, Balıkesirspor, Batman Petrolspor ve Boluspor'da da top koşturdu.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:49
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‘Janssen’ etkisiyle kaldı
Toplam 8
Yorum
alik persie ve fernandao oldukça fb şampiyon olamaz.yerine alınmasa bile kiralık çok oyuncu var.
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3 büyüklerden Münir Özkul mesajı
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK MEKANI CENNET OLSUN NURLAR İÇİNDE YATSIN. (ADAM)LARIN NESLİ TÜKENİYOR BÖYLE ASİL VEFAKAR CEFAKAR İNSANLAR GÜNÜMÜZ NESLİNDEN (ÇIKAR MI.!?)
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Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı
Toplam 1
Yorum
gSLI Bu adam hala top oynuyor helal olsun valla...
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