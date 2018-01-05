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    05 Ocak 2018, Cuma
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    'dan savunmaya takviye

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>'dan savunmaya takviye

    1'inci Lig ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde Samsunspor ile yollarını ayıran stoper Hasan Hatipoğlu ile anlaştı.

    Tecrübeli savunmacının kırmızı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Antalya kampına yarın katılması beklenen Hasan, İzmir ekibinin devre arasındaki ilk transferi oldu. 28 yaşındaki defans oyuncusu sezonun ilk yarısında Samsunspor'da 16 karşılaşmada forma giydi. Geçen sezon Sivasspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Hasan, Manisaspor altyapısında yetiştikten sonra Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisarspor, Balıkesirspor, Batman Petrolspor ve Boluspor'da da top koşturdu.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:49
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