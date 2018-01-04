Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, takımda 3-4 bölgeye takviye düşündüklerini ancak şu an oyuncu portföyü kısıtlı olduğu için fazla hamle yapamadıklarını belirtti.
Sözeri, yaptığı açıklamada, devre arası hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Tüm oyuncuların yoğun çalıştığını ifade eden Sözeri, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
Ara dönemde transferlerin kolay gerçekleşmediğini aktaran Sözeri, şöyle konuştu:
"Biz 3-4 bölgeye takviye düşünüyoruz ama şu an oyuncu portföyü çok kısıtlı olduğundan dolayı fazla hamle yapamadık. Bakıp değerlendireceğiz. Takımımızın gücüne güç katacak oyuncular daha iyi olacak. Yerli veya yabancı konusunda tercih yapacak çok fazla lüksümüz yok. Kaliteli futbolculara sahibiz. Transfer olmasa bile gücümüzü maksimum seviyeye çıkarıp zirve adına elimizden geleni yapacağız."
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:41
-
Volkan Şen bombası
Toplam 18
Yorum
ne yata kalka şampıyon oluruz düşünçesi hakim olacak
-
Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 19
Yorum
1903edirne Tosun Paşam yolun açık olsun. Kasamızı doldurdun. Sayın Başkanım sende tarih yazdın. Ama artık borçlarımız azalsın, hatta bitsin artık.
-
Marcelo Barcelona yolunda!..
Toplam 4
Yorum
sebo yakışır abime
Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.