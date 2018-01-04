 Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'te transfer çalışmaları

    Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları

    1. Lig ekiplerinden 'in teknik direktörü , takımda 3-4 bölgeye takviye düşündüklerini ancak şu an oyuncu portföyü kısıtlı olduğu için fazla hamle yapamadıklarını belirtti.

    Sözeri, yaptığı açıklamada, devre arası hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

    Tüm oyuncuların yoğun çalıştığını ifade eden Sözeri, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

    Ara dönemde transferlerin kolay gerçekleşmediğini aktaran Sözeri, şöyle konuştu:

    "Biz 3-4 bölgeye takviye düşünüyoruz ama şu an oyuncu portföyü çok kısıtlı olduğundan dolayı fazla hamle yapamadık. Bakıp değerlendireceğiz. Takımımızın gücüne güç katacak oyuncular daha iyi olacak. Yerli veya yabancı konusunda tercih yapacak çok fazla lüksümüz yok. Kaliteli futbolculara sahibiz. Transfer olmasa bile gücümüzü maksimum seviyeye çıkarıp zirve adına elimizden geleni yapacağız."

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:41
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