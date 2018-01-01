 Akın Çorap Giresunspor'un Antalya kampı başlıyor – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'un kampı başlıyor

    Akın Çorap Giresunspor'un Antalya kampı başlıyor

    TFF 1. Lig ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıkları için yarın 'da kampa girecek.

    Giresunspor Kulübü Başkanı , yaptığı açıklamada, hedeflere ulaşmak için ligin ikinci yarısına iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

    İkinci yarının başlangıç tarihinde yaşanan bir haftalık ertelemenin kamp programına da yansıyacağını dile getiren Bozbağ, "Şu anda ucu açık bir kamp programımız var, önümüzdeki günlerde ne zaman biteceği belli olacaktır. Muhtemelen 11-12 Ocak'a kadar kamp devam edecektir. Bu sezon Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz, bunun için de ikinci yarıya çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Devre arasında bütçemize göre transfer yapmayı da planlıyoruz. İnşallah ikinci yarı daha iyi bir Giresunspor izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Başkan Bozbağ, 6 oyuncu ile yolları ayırmayı planladıklarını kaydederek, "Özgür Yılmaz, Berkan Yıldırım, Mehmet Akyüz, Canberk Dilaver, Mertcan Aktaş ve Fevzi Elmas'tan kendilerine kulüp bulmalarını istedik. Bu futbolcular, kampında yer almayacak." ifadelerini kullandı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:00
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