 Elazığspor kaptan ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    kaptan ile yollarını ayırdı

    Elazığspor kaptan ile yollarını ayırdı

    , takım kaptanı tecrübeli oyuncu Onur Güney ile yollarını ayırdı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden Kulübü'nden alınan bilgiye göre, uzun yıllardır Elazığspor forması giyen takım kaptanı Onur Güney ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

    2010-2011 sezonu ara transfer döneminde Elazığspor'a transfer olan Onur Güney, 2.5 yıl forma giydikten sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Bir dönem Şanlıurfaspor'da da oynayan Onur Güney, 2014-2015 sezonu başında Elazığspor'a geri döndü. 3.5 sezondur Elazığspor'un başarısı için ter döken Onur Güney, bu sezon forma giydiği 15 maçta bin 350 dakika sahada kaldı.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:11
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