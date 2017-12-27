Manisaspor'da Emrullah ile yollar ayrılıyor
TFF 1'inci Lig'de devre arasına düşme hattında giren Manisaspor'da kaleci Emrullah ile yolların ayrılması bekleniyor.
Alacakları nedeniyle kulübe ihtarname yollayan tecrübeli file bekçisini yönetimin kadroda tutmayı düşünmediği ileri sürüldü. Emrullah, kupada Beşiktaş'a deplasmanda 9-0 mağlup oldukları maçın ardından gözyaşlarını tutamayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Teknik direktör Fatih Tekke, ilk yarının son 7 haftasında eldivenleri genç kaleci Göktuğ'a emanet etti.
Bu arada transfer yasağının kaldırılması için 6.5 milyon TL ödeme yapması gereken yönetimin mevcut kadroyla yola devam etmeyi planladığı iddia edildi. Yönetimin serbest kalmamaları için Metin ve Zahit'e ödeme yapması bekleniyor.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:45
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Terim'in yeni hedefi: Samuel Eto'o!
Toplam 7
Yorum
maho gomis ile ligi alt üst eder . bu haber umarim dogrudur eren derdiyokdan hayir gelmez cok net dün gece gene belli etti bizim takim ona fazla
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Fatih Terim o ismin biletini kesti!
Toplam 1
Yorum
maho denayer Gs de oynayacak kapasitede deil zaten aksi olsa ingiltereden talibi cikardi Gs yide hizli istanbul geceleri icin istedi cok net .
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Terim, Hasan Şaş'ın ardından iki ismi daha...
Toplam 2
Yorum
maho hoca hasan sas hayirli olsuna gelsin dedi o konuda bence belirsiz . elmandere kimse yok demez taffarelede ama hasan sas hocada mutlak gelsin
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