 Adanaspor’un, kamp programı belli oldu – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    ’un, kamp programı belli oldu

    Adanaspor’un, kamp programı belli oldu

    , lige verilen aranın ardından izin kullanmayarak bugün saat 11.00’da Osman Yereşen Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde antrenmanını gerçekleştirdi.

    Çalışmalarını 4 gün boyunca Adana'da sürdürecek olan Turuncu-Beyazlı takım, 2 Ocak Salı günü kamp için Antalya Belek Papillon Ayscha Hotel'e gidecek. 12 Ocak Salı gününe kadar kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan , burada hazırlıklarını bitirdikten sonra TFF 1.Lig'in 18. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı için müsabakanın oynanacağı Denizli şehrine gidecek.

    Adanaspor, devre arası Belek kampında yapacağı hazırlık maçını 6 Ocak saat 17.00'da Balıkesirspor ile oynayacak.



    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:04
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