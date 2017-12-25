Adanaspor’un, kamp programı belli oldu
Adanaspor, lige verilen aranın ardından izin kullanmayarak bugün saat 11.00’da Osman Yereşen Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde antrenmanını gerçekleştirdi.
Adanaspor, devre arası Belek kampında yapacağı hazırlık maçını 6 Ocak saat 17.00'da Balıkesirspor ile oynayacak.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:04
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Arda geliyor mu? Fikret Orman açıkladı!
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guven38 bu adami futboldan men etmek lazim
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bjk smokie :) hani gelsin misafirimiz olsun bi çayımızı içsinde :D gerisine gerek yok :D
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