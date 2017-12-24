 Erzurumspor, Altınordu'yu devirdi – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Erzurumspor, 'yu devirdi

    Erzurumspor, <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>'yu devirdi

    'in 17. haftasında , sahasında 'yu 2-1 mağlup etti.

    Karşılaşmanın 35. dakikasında takımında Kerim Avcı'nın kullandığı penaltı atışında top auta çıktı.

    Stat: Kazım Karabekir

    Hakemler: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Trtovac, Stephane, Lokman Gör, Burhan Eşer, Taylan Antalyalı, Scuk, Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Harba), Erhan Çelenk (Dk. 77 Murat Gürbüzerol), Nobre (Dk. 66 Hamza Younes)

    Altınordu: Erce Kardeşler, Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Musa Caner Aktaş), Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Yusuf Acer, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 75 Deniz Vural), Barış Alıcı, Kerim Avcı, Fatih Aktay (Dk. 69 Mirkan Aydın)

    Goller: Dk. 61 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Hamza Younes (), Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt ()

    Sarı kartlar: Dk. 35 Trtovac, Dk. 45 Taylan Antalyalı, Dk. 54 Lokman Gör, Dk. 58 Scuk, Dk. 69 Burhan Eşer (), Dk. 90 Musa Caner Aktaş, Dk. 90+3 Deniz Vural (Altınordu)

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:30
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