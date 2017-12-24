Erzurumspor, Altınordu'yu devirdi
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Altınordu takımında Kerim Avcı'nın kullandığı penaltı atışında top auta çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Trtovac, Stephane, Lokman Gör, Burhan Eşer, Taylan Antalyalı, Scuk, Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Harba), Erhan Çelenk (Dk. 77 Murat Gürbüzerol), Nobre (Dk. 66 Hamza Younes)
Altınordu: Erce Kardeşler, Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Musa Caner Aktaş), Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Yusuf Acer, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 75 Deniz Vural), Barış Alıcı, Kerim Avcı, Fatih Aktay (Dk. 69 Mirkan Aydın)
Goller: Dk. 61 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Hamza Younes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 35 Trtovac, Dk. 45 Taylan Antalyalı, Dk. 54 Lokman Gör, Dk. 58 Scuk, Dk. 69 Burhan Eşer (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 Musa Caner Aktaş, Dk. 90+3 Deniz Vural (Altınordu)
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:30
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Avantaj kaybettik
Toplam 2
Yorum
erdi saldıracaksın hocam saldıracak
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Stoperde örnek kulüp!
Toplam 1
Yorum
celal bedava dedıgın ımza parası 1.5 menajer 1.2 yıllık 3mılyon eurmu
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 2
Yorum
RUZ SEVGİLİ EBUUE DOĞRU İSE ÇOK YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE GS YIN UNUTULMAZI. AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR. SEN BUNU NASIL DÜŞÜNMEZSİN. AMA GS LILAR SENİ ÇOK SEVİYO
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