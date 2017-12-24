Denizli ve Bolu puanları paylaştı
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Sezgin Çınar, Habip Tiryaki
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Veli Acar, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Kappel, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 89 Şevki Çınar), Taşkın İlter, Cenk Güvenç, Alperen Yazıcı, Berkan Afşarlı (Dk. 74 Anıl Taşdemir)
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 77 Andre Santos), Akabueze (Dk. 82 Melih Okutan), Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak (Dk. 65 Guido Koçer), Caner Cavlun
Goller: Dk. 27 Cihan Özkaymak (Denizlispor), Dk. 43 Poepon (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Mustafa Durak, Dk. 36 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 72 Renato Arapi, Dk. 77 Özgür İleri, Dk. 89 Andre Santos (Boluspor), Dk. 70 Berkan Afşarlı (Denizlispor)
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:39
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 10
Yorum
Neden kalmazlar Benim anlamadigim bu t’s Buyuk takimiz diyorlar Ama Iyi oyuncularini tutamiyorlar zamaninda ogun,Abdullah,selcuk,burak sira yazicida Galiba
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Fırtına, Karabük'te dindi!
Toplam 3
Yorum
Serkan Onur un altı pas içine gelen top u alması lazımdı. yazık oldu . çok önemli 2 puanı kaybettik.
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Karabükspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 2
Yorum
shadow yazıklar olsun kimseden puan alamıyor bir tek Ts den alıyor yazıklar olsun bu mu büyük takım ?
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