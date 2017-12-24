 Denizli ve Bolu puanları paylaştı – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Denizli ve Bolu puanları paylaştı

    Denizli ve Bolu puanları paylaştı

    'in 17. haftasında sahasında 'la 1-1 berabere kaldı.

    Stat: Denizli Atatürk

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Sezgin Çınar, Habip Tiryaki

    Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Veli Acar, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Kappel, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 89 Şevki Çınar), Taşkın İlter, Cenk Güvenç, Alperen Yazıcı, Berkan Afşarlı (Dk. 74 Anıl Taşdemir)

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 77 Andre Santos), Akabueze (Dk. 82 Melih Okutan), Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak (Dk. 65 Guido Koçer), Caner Cavlun

    Goller: Dk. 27 Cihan Özkaymak (), Dk. 43 Poepon ()

    Sarı kartlar: Dk. 20 Mustafa Durak, Dk. 36 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 72 Renato Arapi, Dk. 77 Özgür İleri, Dk. 89 Andre Santos (Boluspor), Dk. 70 Berkan Afşarlı (Denizlispor)

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:39
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