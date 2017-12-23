 Giresun'dan zirve hamlesi – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Giresun'dan zirve hamlesi

    Giresun'dan zirve hamlesi

    Haftanın açılış maçında lig sonuncusu Gaziantepspor’a misafer eden Çotanaklar, son 15 dakikada bulduğu gollerle 3 puana uzandı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi

    TFF 1. Lig'de 17. haftanın açılış karşılaşmasında Gaziatepspor'u eli boş göndere Giresunspor, zirve mücadelesinde avantaj sağladı: 2-0. İlk yarısı golsüz biten maçın son 15 dakikasında Maurice Dale ile 2 gol bulan Çotanaklar, puanını 30'a yükseltirken, maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleştiler. 12. yenilgisini alan konuk ekip Gaziantepspor ise, 4 puanla son sırada kaldı.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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