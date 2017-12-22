Samsunsporlu futbolculardan protesto
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un oyuncuları, galibiyet ve beraberlik primlerini alamadıklarını gerekçe göstererek 24 Aralık Pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçı öncesinde İstanbul seyahati programını erteletti.
Samsunsporlu futbolcular, galibiyet ve beraberlik primlerinin ödenmemesine tepki gösterdi. Ümraniyespor maçı için yarın sabah 10.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a gitmeyi programlayan kırmızı-beyazlılarda futbolcuların protesto kararı sonrasında seyahatin ertelenmesi kararı alındı. Samsunspor'da bu gelişmenin ardından takımın İstanbul'a gidiş programı değişti.
Kırmızı-beyazlıların yarın İstanbul'da yapılması planlanan antrenmanı Samsun'a alarak, akşam 18.45 uçağıyla İstanbul'a gideceği bildirildi.
Takımın sportif direktörü Coşkun Zeren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, futbolculara verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.
Futbolculara 4 aydır alacaklarının ödenmediğine işaret eden Zeren, "Son birkaç primleri de verilmemişti. Bugün verilecek diye de söz verilmişti. Maçtan sonra herkes yılbaşı tatiline gidecek. Çok abartılı bir rakam da verilmeyecekti. Son 2 maçın primi verilecekti, o da olmayınca üzüntülü bir durum meydana çıktı. İstanbul uçağına binmeme kararı alındı. Takım, daha önceden ayarlanan seyahat programına uymayacak." dedi.
Zeren, futbolcuların sezon başından itibaren oldukça hoşgörü gösterdiğini belirterek, "Ekonomik olarak çok zor durumda olan futbolcular var. Uzun bir süre para alamadılar. Primler ödenseydi tatile rahat gireceklerdi ve huzurlu olacaklardı. Yarın bu durumun telafi edilmesini umuyorum. Bir şekilde Ümraniyespor maçını oynayacağız. Hangi moralle ve nasıl oynayacağımız soru işareti ama öyle böyle oynayacağız." ifadelerini kullandı.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:32
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