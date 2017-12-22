“Devre arasında gerekli yerlere transfer yapacağız”
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül, sezon sonunda tekrar Süper Lig'e çıkmak istediklerini, bu nedenle devre arasında gerekli yerlere transfer yapacaklarını söyledi.
Başkan Akgül, şu ana kadar transferlerde netleşen bir şey olmadığını belirterek, şöyle devam etti:
"Hocamızın gerekli gördüğü yerlere mutlaka transferler yapacağız. Genel anlamda gol atamama gibi bir sıkıntımız var. Takımımız iyi bir takım. İstediğimiz neticeleri bir türlü alamadık. Oyunsal anlamda evet iyiyiz, baktığımızda top hep bizde ama bir türlü neticeye yansıtamıyoruz. İnşallah ikinci yarı nokta transferlerle bu problemi çözeceğiz. Şu an kadromuzda 7 yabancı oyuncumuz var. Gidecekler mi ya da kalacaklar mı bilmiyorum. Ona Osman hocamızın Eskişehir maçından sonra vereceği rapor doğrultusunda bakacağız. Devre arasında hocamızın raporu doğrultusunda gerekli yerlere gerekli transferleri yapacağız. İnşallah sezon sonunda tekrar Süper Lig'e çıkarız."
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:34
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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