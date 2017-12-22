 Altınordu'da 3 eksik – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Altınordu'da 3 eksik

    Altınordu'da 3 eksik

    TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında pazartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu'da 3 futbolcu sakatlığından ötürü görev alamayacak.

    Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Kerim Alıcı, Berk Erel ve Alican'ın tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Erzurumspor karşılaşmasına 3 futbolcumuzdan yoksun çıkacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz" dedi. Altınordu'da kart cezaları biten Caner ve Deniz ise Erzurumspor'a karşı görev alabilecek.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:47
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