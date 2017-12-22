Altınordu'da 3 eksik
TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında pazartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu'da 3 futbolcu sakatlığından ötürü görev alamayacak.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Kerim Alıcı, Berk Erel ve Alican'ın tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Erzurumspor karşılaşmasına 3 futbolcumuzdan yoksun çıkacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz" dedi. Altınordu'da kart cezaları biten Caner ve Deniz ise Erzurumspor'a karşı görev alabilecek.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:47
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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