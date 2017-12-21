 Samsunspor’da Ümraniye alarmı – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Samsunspor’da Ümraniye alarmı

    Samsunspor’da Ümraniye alarmı
    Giresunspor'u devirerek 5 maç sonra kazanan Samsunspor, gözünü Ümraniye maçına çevirdi. Futbolculardan Abdülkerim Bardakçı ve Göksu Türkdoğan, camiaya umut saçtı. Bardakçı, "Bu galibiyetin devamını Ümraniyespor maçında getirmek istiyoruz" ifadelerini kullanırken, Türkdoğan ise, "2. yarıya daha umutlu girmek istiyoruz" dedi. Öte yandan Samsunspor'da dün yapılan kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 28 Aralık'a ertelendi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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