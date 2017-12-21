Samsunspor’da Ümraniye alarmı

Giresunspor'u devirerek 5 maç sonra kazanan Samsunspor, gözünü Ümraniye maçına çevirdi. Futbolculardan Abdülkerim Bardakçı ve Göksu Türkdoğan, camiaya umut saçtı. Bardakçı, "Bu galibiyetin devamını Ümraniyespor maçında getirmek istiyoruz" ifadelerini kullanırken, Türkdoğan ise, "2. yarıya daha umutlu girmek istiyoruz" dedi. Öte yandan Samsunspor'da dün yapılan kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 28 Aralık'a ertelendi.