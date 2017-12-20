Operasyon kapıda

Üst üste 5 maçtır galibiyet göremeyen Denizlispor’da yönetim kadro revizyonu için devre arasını bekliyor. Yönetim taraftarlara “Destek olun” çağrısı yaptı

TFF 1'inci Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlaması kesinleşen Denizlispor'da yönetim harekete geçiyor. Yönetim devre arasında kadroda revizyona gidecek. FIFA'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı son bulan Denizlispor, ara transferde uzun süre sonra kadrosuna takviye yapabilecek. Boluspor maçını bekleyen yönetim, "Boluspor maçının ardından basın toplantısı yapılarak gerek takımımız ile ilgili bilgi verilecektir" açıklamasını yaptı.



Gerekeni yapacağız

Oyuncularla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili taraftarları uyaran yönetim, "Birkaç oyuncumuzun hatası tüm takıma mal edilmemelidir. Hafta sonu oynanacak maçta taraftardan isteğimiz takımımızı desteklemeleri ve galibiyet için itici güç olmalarıdır. Alınması gereken radikal kararlar ilk devrenin bitimi ile alınacak" denildi.



Reha hoca ile devam

Geçen hafta 0-0 biten Gaziantep maçının ardından istifanın eşiğine gelen Denizlispor Teknik Direktörü Reha Erginer'in görevini sürdüreceği bildirildi. Başkan Mustafa Üstek, "Reha Erginer görevinin başında. Devre arasında takımda köklü değişiklikler yapacağız. Mutlaka transferler gerçekleşecek" diye konuştu.