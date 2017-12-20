Operasyon kapıda
Üst üste 5 maçtır galibiyet göremeyen Denizlispor’da yönetim kadro revizyonu için devre arasını bekliyor. Yönetim taraftarlara “Destek olun” çağrısı yaptı
Gerekeni yapacağız
Oyuncularla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili taraftarları uyaran yönetim, "Birkaç oyuncumuzun hatası tüm takıma mal edilmemelidir. Hafta sonu oynanacak maçta taraftardan isteğimiz takımımızı desteklemeleri ve galibiyet için itici güç olmalarıdır. Alınması gereken radikal kararlar ilk devrenin bitimi ile alınacak" denildi.
Reha hoca ile devam
Geçen hafta 0-0 biten Gaziantep maçının ardından istifanın eşiğine gelen Denizlispor Teknik Direktörü Reha Erginer'in görevini sürdüreceği bildirildi. Başkan Mustafa Üstek, "Reha Erginer görevinin başında. Devre arasında takımda köklü değişiklikler yapacağız. Mutlaka transferler gerçekleşecek" diye konuştu.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
Operasyon kapıda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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