Hedefte sapma yok

Akın Çorap Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, "Samsun'a 2-1 yenildik ama Süper Lig hedefimizde sapma yok" dedi. Giresun, G.Antep maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.