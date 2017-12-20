 Hedefte sapma yok – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Hedefte sapma yok

    Hedefte sapma yok
    Akın Çorap Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, "Samsun'a 2-1 yenildik ama Süper Lig hedefimizde sapma yok" dedi. Giresun, G.Antep maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:33
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