 Umut’la feshedildi – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Umut’la feshedildi

    Umut’la feshedildi
    TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Umut Sönmez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Adana ekibinde oynadığı 10 maçta 1 gol attı.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
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