Umut’la feshedildi
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Umut Sönmez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Adana ekibinde oynadığı 10 maçta 1 gol attı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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