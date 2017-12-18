Boluspor, Antalya'da kampa girecek

Çarıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın hem ligde hem de kupada iyi gittiğini, camiadaki birlik ve beraberliğin oynanan maçlara da olumlu yansıdığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa, ligde ise Eskişehirspor ile oynadıkları maçlarda takımın ortaya koyduğu güzel futbolun taraftarı mutlu ettiğini belirten Çarıkçı, "Şu anda ligde 23 puandayız. Geçen sezon devreyi 26 puanda kapatmıştık. Oynayacağımız Denizlispor maçından 3 puan aldığımız takdirde geçen sezonun puanına ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Başkan Çarıkçı, devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Geçen yıl kamp yaptığımız Antalya Belek'te bulunan bir otelde kamp yapacağız. 4 Ocak'ta başlayacak kampımız 14 Ocak'ta tamamlanacak. İnşallah bu kampımız iyi geçer." şeklinde konuştu.

Transfer konusuna da değinen Çarıkçı, şunları kaydetti:

"Sezon başladıktan sonra transferin yetersiz ve geç olduğuna dair sürekli olarak açıklamalar yapılmıştı. Şu anda Boluspor'un transfer konusundaki başarısı ortaya çıkıyor. Forvet oynayan bir futbolcumuz takımdan ayrılmıştı. Onun yerine genç yerli bir forvet almak istiyoruz. Boluspor'da başka bir transfer görünmüyor. Çünkü kadromuz yeterli sayıda ve bir o kadar da geniş. İkinci kadromuz da kupada mücadele ediyor."

Çarıkçı, Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili olarak, "Kupada üç maç oynadık ve kazandık. Son olarak da Akhisarspor ile eşleştik. Öncelikli hedefimiz lig. Zor günler yaşadık. Alacağımız galibiyetle puanımız 26'ya yükselecek ve bu puan bizi biraz daha memnun edecek. Sezon başında beklediğimiz puan bu değildi. Ama buna da şükür. Ligde ve kupada oynayanların hepsi başarılı oldu. Öncelik hedefimiz lig ama kupada da iddialıyız." ifadelerini kullandı.