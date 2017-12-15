 Denizlispor Gaziantep'te terleyecek – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Gaziantep'te terleyecek

    Denizlispor Gaziantep'te terleyecek

    'de son 4 maçından galibiyet çıkaramayan ve 12 puanla düşme hattında yer alan , yarın sonuncu Gaziantepspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Gaziantep Stadı'nda Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-sihahlılarda geçen hafta sözleşmesi feshedilen Sankoh görev yapamayacak. Teknik Direktör Reha Erginer, Gaziantep'e mutlak galibiyet için gideceklerini belirterek, "İlk yarının iki hafta kaldı. Gazientepspor'u yenip nefes almak, çıkış yakalamak istiyoruz. Amacımız 2'de 2 yaparak devre arasına düşme potasının üzerinde girmek" diye konuştu.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:38
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