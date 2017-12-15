Denizlispor Gaziantep'te terleyecek
TFF 1. Lig'de son 4 maçından galibiyet çıkaramayan ve 12 puanla düşme hattında yer alan Denizlispor, yarın sonuncu Gaziantepspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-sihahlılarda geçen hafta sözleşmesi feshedilen Sankoh görev yapamayacak. Teknik Direktör Reha Erginer, Gaziantep'e mutlak galibiyet için gideceklerini belirterek, "İlk yarının iki hafta kaldı. Gazientepspor'u yenip nefes almak, çıkış yakalamak istiyoruz. Amacımız 2'de 2 yaparak devre arasına düşme potasının üzerinde girmek" diye konuştu.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:38
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 25
Yorum
TS60 The Guardian da sizin gidişatınızı takip ediyordu:)
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 6
Yorum
basın matematik biliyor mu persie gönderilmezse elmas da oynayamıyor. persie gönderilid, elmas da kiralik verilirse, fernandao da satılırsa anca 2 oyuncu alınır.
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Saray'da gizli operasyon!
Toplam 5
Yorum
TARFATAR KULUP İFLAS HALİNDEYKEN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYAN ESKİ YÖNETİCİLER ŞİMDİ ,TAKIMIN BAŞARISIZLIĞI İÇİN ORTALIĞI TOZ DUMAN EDİYORLAR,HAINLER
Denizlispor Gaziantep'te terleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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