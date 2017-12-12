 Giresun’un gözü zirvede – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Giresun’un gözü zirvede

    Giresun’un gözü zirvede
    Haftayı Rizespor galibiyetiyle kapatan Giresunspor, gözünü zirveye dikti. Karadeniz ekibinin başkan yardımcısı İbrahim Özkul, ilk yarıda kalan 2 maçı da kazanacaklarını iddia edip, "Hedefimizden uzaklaşmak adına galibiyet almamız gereken maçlara çıkacağız. Puan kaybı yaşamayacağımıza ve zirveden kopmayacağımıza inanıyorum" dedi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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