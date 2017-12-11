 Giresun'un dönüşü – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Giresun'un dönüşü

    Giresun'un dönüşü

    Üç maçtır galibiyete hasret kalan yeşil-beyazlılar, son anları nefes kesen mücadelede Çaykur Rize’yi 3-2 devirmeyi başardı. Zirve yarışına yeniden giren Giresun’da Sinan Özkan 2 golle yıldızlaştı

    TFF 1. Lig'in 15. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Karadeniz derbisinde Giresunspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi 31'de Sinan Özkan'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Giresun, 35'te Çağlar'ın serbest vuruştan ortasında Dialiba'nın kafasıyla devreye 2-0 önde girdi. 66'da bir kez daha sahneye çıkan Sinan Özkan aradaki farkı üçe çıkardı. rize'nin nefesi yetmedi Maçın son anları ise nefesleri kesti. Pes etmeyen Rizespor, 80'de Ozan ve 85'te Mehmet Uslu'nun golleriyle ümitlense de karşılaşmada 3-2 sona erdi. Zirvedeki rakiplerinin kayıp yaşadığı haftada 3 maçlık galibiyet özlemini sona erdiren Giresun puanını 27'ye yükseltirken, Çaykur Rize 25 puanda kaldı.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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