Dadaş'ın zaferi

TFF 1. Lig’de günün tek kazananı Erzurumspor oldu. Mavi-beyazlılar, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u penaltıdan bulduğu gollerle yıktı, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı

ALT sıralardan kurtulma mücadelesi veren Erzurumspor, dün Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan mavi-beyazlılar, penaltıdan bulduğu gollerle 3 puanı kaptı, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. 36. dakikada arka direkte topu önünde bulan Burhan vurdu. Yoavi topu çizgiden çıkardı. 42'de ev sahibinde kazanılan penaltının başına geçen Gökhan Karadeniz, fileleri havalandırdı: 1-0. 47'de Gökhan'ın ara pasına hareketlenen Burhan Eşer, uygun durumda takımını mutlak bir golden etti. 65'te Abdulkadir çok sert vurdu. Kaleci Hakan topu güçlükle kornere çeldi. 89'da Doğu ekibi bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez Hamza Younes topun başına geçti ve skoru belirledi: 2-0. Ev sahibi bu sonuçla puanını 18'e çıkarırken, Adana Demir 16'da kaldı.