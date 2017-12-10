Ankaragücü tekledi

Lider, 2-0 geriye düştüğü Gazişehir G.Antep deplasmanında 1 puanı zor da olsa kurtarmayı başardı, liderliğini sürdürdü

LİGİN flaş takımı MKE Ankaragücü, 15. haftayı beraberlikle kapadı. Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçta bir puanı kurtardı. 39. dakikada kazanılan penaltının başına geçen Webo, Güneydoğu ekibini 1-0 öne geçirdi. 51'de Gökhan şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu golden sonra gol için saldıran Başkent ekibi, 68'de penaltı kazandı. Topun başına geçen İlhan, ağları havalandırdı: 2-1. 75'te Erdem'in orta şut karışımı vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2. Bu sonuçla puanını 31'e çıkaran Ankaragücü, zirvedeki yerini korudu.