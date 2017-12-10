 Ankaragücü tekledi – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Ankaragücü tekledi

    Ankaragücü tekledi

    Lider, 2-0 geriye düştüğü Gazişehir G.Antep deplasmanında 1 puanı zor da olsa kurtarmayı başardı, liderliğini sürdürdü

    LİGİN flaş takımı MKE Ankaragücü, 15. haftayı beraberlikle kapadı. Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçta bir puanı kurtardı. 39. dakikada kazanılan penaltının başına geçen Webo, Güneydoğu ekibini 1-0 öne geçirdi. 51'de Gökhan şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu golden sonra gol için saldıran Başkent ekibi, 68'de penaltı kazandı. Topun başına geçen İlhan, ağları havalandırdı: 2-1. 75'te Erdem'in orta şut karışımı vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2. Bu sonuçla puanını 31'e çıkaran Ankaragücü, zirvedeki yerini korudu.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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