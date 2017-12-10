 Adanaspor kaçtı Elazığ yakaladı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Adanaspor kaçtı Elazığ yakaladı

    Adanaspor kaçtı Elazığ yakaladı
    GÜNÜN gollü maçlarından biri Adana'da oynandı. Elazığspor'u konuk eden Toros Kaplanları, iki kez öne geçtiği karşılaşmada bir puana razı oldu. İlk yarısı golsüz geçilen maçın 51. dakikasında Oğuz Han'la ile öne geçen ev sahibi, 55'te Tom'a engel olamadı. 61'de Gökhan Süzen, skoru 2-1 yaparken, son sözü 68'de Mertan söyledi. 2-2.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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