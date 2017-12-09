 Ümraniyespor kaçamadı! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    kaçamadı!

    Ümraniyespor kaçamadı!

    TFF 1. Lig’in 15. haftasında evinde karşılaştığı karşısında 2-0 öne geçti ama skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

    34. dakikada ceza sahası içine topla giren Vasilogiannis savunmanın yaptığı müdahale sonucunda yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

    35. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

    39. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Abdülkadir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan döndü. Dönen topu alan Otoo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanının dışına çıktı.

    52. dakikada ceza sahası dışı sağ taraftan Otoo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.

    53. dakikada sağ taraftan Vasilogiannis'in ceza sahası içine yerden ortasında Drole'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

    61. dakikada Rangelov'un topla buluşan Drole'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Vukovic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

    67. dakikada sol kanattan Sedat'ın ceza sahasın ortasında Abdülkadir'in şutu filelerle buluştu. 2-1

    71. dakikada ceza sahası dışı sağ kanadında topla buluşan Otoo'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

    82. dakikada ceza sahası dışından Vasilogiannis'in yaptığı sert vuruşta kaleci kaleci Vukovic topu kornere çeldi.


    Stat: Ümraniye Şehir

    Hakemler: Ramazan Keleş xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx

    Ümraniyespor: Burak xx, Appindangoye xx, Oğuz xx, Merthan xx, Mücahit xx, Timur xx, Vasilogiannis xxx, İbrahim xxx, Cleyton xx (Bahadır dk. 81 ?), Rangelov xx (Serdar dk. 88 ?), Drole xxx (Emircan dk. 64 x)

    Yedekler: Metin, Mustafa, Tarık, Bulut, Samet

    Teknik Direktör: Bayram Bektaş

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Oğuz xx, Uğur xx (Cüneyt dk. 46 x), Glumac xx, Bülent xx, Nizamettin xx (Sedat dk. 59 x), Furkan xx, Aissati xx (Muhammed dk. 89 ?), Cumali xx, Abdülkadir xxx, Otoo xxx

    Yedekler: Atilla, Oğuz, Doğa, Mehmet, Kethevoama

    Teknik Direktör: Can Cangök

    Goller: İbrahim Akdağ (dk. 35), Drole (dk. 53) (), Abdülkadir (dk. 67), Otoo (dk. 71) ()

    Sarı Kartlar: Glumac (Balıkesirspor Baltok), Oğuz (Ümraniyespor)
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:12
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