Ümraniyespor kaçamadı!
TFF 1. Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Balıkesirspor Baltok karşısında 2-0 öne geçti ama skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
35. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
39. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Abdülkadir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan döndü. Dönen topu alan Otoo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanının dışına çıktı.
52. dakikada ceza sahası dışı sağ taraftan Otoo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.
53. dakikada sağ taraftan Vasilogiannis'in ceza sahası içine yerden ortasında Drole'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
61. dakikada Rangelov'un topla buluşan Drole'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Vukovic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
67. dakikada sol kanattan Sedat'ın ceza sahasın ortasında Abdülkadir'in şutu filelerle buluştu. 2-1
71. dakikada ceza sahası dışı sağ kanadında topla buluşan Otoo'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
82. dakikada ceza sahası dışından Vasilogiannis'in yaptığı sert vuruşta kaleci kaleci Vukovic topu kornere çeldi.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx
Ümraniyespor: Burak xx, Appindangoye xx, Oğuz xx, Merthan xx, Mücahit xx, Timur xx, Vasilogiannis xxx, İbrahim xxx, Cleyton xx (Bahadır dk. 81 ?), Rangelov xx (Serdar dk. 88 ?), Drole xxx (Emircan dk. 64 x)
Yedekler: Metin, Mustafa, Tarık, Bulut, Samet
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Oğuz xx, Uğur xx (Cüneyt dk. 46 x), Glumac xx, Bülent xx, Nizamettin xx (Sedat dk. 59 x), Furkan xx, Aissati xx (Muhammed dk. 89 ?), Cumali xx, Abdülkadir xxx, Otoo xxx
Yedekler: Atilla, Oğuz, Doğa, Mehmet, Kethevoama
Teknik Direktör: Can Cangök
Goller: İbrahim Akdağ (dk. 35), Drole (dk. 53) (Ümraniyespor), Abdülkadir (dk. 67), Otoo (dk. 71) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: Glumac (Balıkesirspor Baltok), Oğuz (Ümraniyespor)
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:12
-
Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
-
Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
-
Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
Ümraniyespor kaçamadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.