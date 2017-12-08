Kaliteli olsun
Çaykur Rizespor teknik direktörü İbrahim Üzülmez devre arası yapılacak transferlerle ilgili, “Transfer yapmış olmak için yapmam, 7 transfer yerine 3 kaliteli oyuncu alacağız” bilgisini verdi
HEDEF 3 MAÇTA 9 PUAN
İlk yarıda kalan 3 maçta 9 puan hedeflediklerini kaydeden Üzülmez, "Rizespor her zaman kazanmak için sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta kazanma adına ortaya konulan mücadele takdire şayandır. Oyunun birinci dakikasından son düdüğe kadar atabileceğin kadar atacaksın. Aynı ciddiyet içinde skor ne olursa olsun mücadele etmeliyiz" diye konuştu.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:55
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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