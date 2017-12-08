 Kaliteli olsun – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Kaliteli olsun

    Kaliteli olsun

    Çaykur Rizespor teknik direktörü İbrahim Üzülmez devre arası yapılacak transferlerle ilgili, “Transfer yapmış olmak için yapmam, 7 transfer yerine 3 kaliteli oyuncu alacağız” bilgisini verdi

    TFF 1. Lig'de lider Ankaragücü'nün 5 puan gerisinde yer alan Çaykur Rize'de teknik direktör İbrahim Üzülmez, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Devre arası transferinin her zaman zor olduğunu belirten genç hoca, "Transfer yapmak için transfer yapmam. Kaliteli iyi oyuncu alınacak, 7 değil 3 oyuncu transfer ederiz. 3 olsun kaliteli olsun. İnşallah istediğimiz oyuncuları takıma katıp deve arasını iyi geçirip bu takım beklentilere ve hedeflere cevap verecek konuma gelecektir" ifadelerini kullandı.

    HEDEF 3 MAÇTA 9 PUAN
    İlk yarıda kalan 3 maçta 9 puan hedeflediklerini kaydeden Üzülmez, "Rizespor her zaman kazanmak için sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta kazanma adına ortaya konulan mücadele takdire şayandır. Oyunun birinci dakikasından son düdüğe kadar atabileceğin kadar atacaksın. Aynı ciddiyet içinde skor ne olursa olsun mücadele etmeliyiz" diye konuştu.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:55
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