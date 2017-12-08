İstanbulspor Bolu'yu tek golle geçti

TFF 1. Lig’in 15. haftasında İstanbulspor, Boluspor'u 1-0 yendi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Gudido Koçer'in sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

37. dakikada sol kanatta topla buluşan Guido'nun içeri çevirdiği topa Poepon'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

60. dakikada Ali Dere'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

62. dakikada sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Sefa'nın kafa vuruşunda top kale üzerinden dışarı gitti.

67. dakikada Cajic'in ceza sahası içi sağ tarafından vurduğu topta kaleci Gökhan'dan dönen meşin yuvarlağı Ali ağlara gönderdi. 1-0

78. dakikada orta sahada Guido Kocer'in Zeki'ye arkadan yaptığı müdahale sonucunda karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Guido'ya kırmızı kart gösterdi.

84. dakikada sol taraftan yapılan ortada arka direkte Akabueze'nin yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.