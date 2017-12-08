İstanbulspor Bolu'yu tek golle geçti
TFF 1. Lig’in 15. haftasında İstanbulspor, Boluspor'u 1-0 yendi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Gudido Koçer'in sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
37. dakikada sol kanatta topla buluşan Guido'nun içeri çevirdiği topa Poepon'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
60. dakikada Ali Dere'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
62. dakikada sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Sefa'nın kafa vuruşunda top kale üzerinden dışarı gitti.
67. dakikada Cajic'in ceza sahası içi sağ tarafından vurduğu topta kaleci Gökhan'dan dönen meşin yuvarlağı Ali ağlara gönderdi. 1-0
78. dakikada orta sahada Guido Kocer'in Zeki'ye arkadan yaptığı müdahale sonucunda karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Guido'ya kırmızı kart gösterdi.
84. dakikada sol taraftan yapılan ortada arka direkte Akabueze'nin yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:30
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
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