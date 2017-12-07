 Gazişehir Gaziantep'te tesisleşme yatırımları – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'te tesisleşme yatırımları

    Gazişehir Gaziantep'te tesisleşme yatırımları

    ekiplerinden , tesisleşme çalışmaları kapsamında önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk parolasıyla hareket eden kulüp yetkilileri, tesisleşme adına da önemli adımlar atıyor.

    Kulübün sezon başından bu yana futbolcuların konakladığı odalardan, zaman geçirdikleri birçok bölüme kadar iyileştirmeler yapıldı.

    Antrenman sahalarında bulunan aydınlatma sıkıntısının önüne geçilerek, UEFA standartlarında yapılan ölçümlerle özel aydınlatma direkleri kullanıldı. Ayrıca tesislerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun tüm standartlarına uygun ve karşılaşma oynamaya müsait stadyumun, koltukları tamamen yenilendi.

    Altyapı futbolcularının konaklama sıkıntısını gidermek amacıyla, inşa edilen binada 25 yatak kapasiteli yaşam alanı oluşturuldu.

    - 2 yeni saha daha
    Kulübü Tesisleri'nde bulunan 3 profesyonel antrenman sahasına ek olarak da iki adet sahanın yapımına başlandı.

    En kısa sürede tamamlanması planlanan bu sahalardan birisi futbol müsabakaları oynamaya elverişli doğal, diğeri ise suni çim olarak futbolculara hizmet verecek.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gazişehir Gaziantep'te tesisleşme yatırımları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN