Gazişehir Gaziantep'te tesisleşme yatırımları
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, tesisleşme çalışmaları kapsamında önemli yatırımlar gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk parolasıyla hareket eden kulüp yetkilileri, tesisleşme adına da önemli adımlar atıyor.
Kulübün sezon başından bu yana futbolcuların konakladığı odalardan, zaman geçirdikleri birçok bölüme kadar iyileştirmeler yapıldı.
Antrenman sahalarında bulunan aydınlatma sıkıntısının önüne geçilerek, UEFA standartlarında yapılan ölçümlerle özel aydınlatma direkleri kullanıldı. Ayrıca tesislerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun tüm standartlarına uygun ve karşılaşma oynamaya müsait stadyumun, koltukları tamamen yenilendi.
Altyapı futbolcularının konaklama sıkıntısını gidermek amacıyla, inşa edilen binada 25 yatak kapasiteli yaşam alanı oluşturuldu.
- 2 yeni saha daha
Gazişehir Gaziantep Kulübü Tesisleri'nde bulunan 3 profesyonel antrenman sahasına ek olarak da iki adet sahanın yapımına başlandı.
En kısa sürede tamamlanması planlanan bu sahalardan birisi futbol müsabakaları oynamaya elverişli doğal, diğeri ise suni çim olarak futbolculara hizmet verecek.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:25
-
Muslera 6 yıl sonra bunu yaptı!
Toplam 1
Yorum
KAANSNN AYNEN TAKİP ET .. Bİ KALECİ TAKIMINI NASIL AYAKTA TUTAR HATIRLA ! İKİ SENEDİR YOKSUN ÇÜNKÜ...
-
Volkan’la 2020’ye!
Toplam 5
Yorum
Mert eminim rakiplerimiz çok sevinmiştir 2020 ye kadar Fenerin maçlarl ile değil işlerimle ilgileneyim bari yapacak bişey yok
-
Sosa’ya yakın ilgi
Toplam 1
Yorum
nuri TS'yi seviyorsanız Sosayı Ocak ayında kesinlikle gönderilmelisiniz
Gazişehir Gaziantep'te tesisleşme yatırımları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.