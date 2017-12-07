Gazişehir Gaziantep'te tesisleşme yatırımları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk parolasıyla hareket eden kulüp yetkilileri, tesisleşme adına da önemli adımlar atıyor.

Kulübün sezon başından bu yana futbolcuların konakladığı odalardan, zaman geçirdikleri birçok bölüme kadar iyileştirmeler yapıldı.

Antrenman sahalarında bulunan aydınlatma sıkıntısının önüne geçilerek, UEFA standartlarında yapılan ölçümlerle özel aydınlatma direkleri kullanıldı. Ayrıca tesislerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun tüm standartlarına uygun ve karşılaşma oynamaya müsait stadyumun, koltukları tamamen yenilendi.

Altyapı futbolcularının konaklama sıkıntısını gidermek amacıyla, inşa edilen binada 25 yatak kapasiteli yaşam alanı oluşturuldu.



- 2 yeni saha daha

Gazişehir Gaziantep Kulübü Tesisleri'nde bulunan 3 profesyonel antrenman sahasına ek olarak da iki adet sahanın yapımına başlandı.

En kısa sürede tamamlanması planlanan bu sahalardan birisi futbol müsabakaları oynamaya elverişli doğal, diğeri ise suni çim olarak futbolculara hizmet verecek.