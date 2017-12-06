 Sankoh feshedildi – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Sankoh feshedildi

    Sankoh feshedildi
    DENİZLİSPOR, Alfred Sankoh'un sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Karşılıklı görüşülerek bu kararın alındığı duyurulurken, iki sezondur Ege ekibinde ter döken Sierra Leoneli 29 yaşındaki orta saha, bu sezon 9 maçta forma giydi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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