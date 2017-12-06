Sankoh feshedildi

DENİZLİSPOR, Alfred Sankoh'un sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Karşılıklı görüşülerek bu kararın alındığı duyurulurken, iki sezondur Ege ekibinde ter döken Sierra Leoneli 29 yaşındaki orta saha, bu sezon 9 maçta forma giydi.