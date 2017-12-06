Kritik gün

Gelirleri düştüğü için maçlara çıkmamayı düşünen 2. ve 3. Lig kulüpleri bugün Ankara’da kritik bir toplantı yapacak

TÜRK futbolunda gündemi sarsan, 2. ve 3. Lig kulüplerinin Spor Toto gelirlerinin düşmesi nedeniyle lig maçlarına çıkmama kararı, bugün Ankara'da masaya yatırılacak. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin Başkent'te gerçekleştireceği kritik toplantıdan çıkacak olan karar merakla bekleniyor. Sorunun çözülmemesi halinde 2. ve 3. Lig kulüplerinin; maçlara geç başlamak, bir maça çıkıp oynamadan soyunma odasına dönmek, sezonu kapatıp tüm karşılaşmalara katılmamak gibi Türk futbolunda büyük bir yara açması beklenen, ses getirecek alternatifleri görüştüğü öğrenildi.