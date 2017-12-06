 Boluspor hazır kıta – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Boluspor hazır kıta

    Boluspor hazır kıta
    ADANA galibiyetiyle 4'te 4 yapan Bolu, deplasmandaki İstanbul maçına da moralli hazırlanıyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "İnşallah kazasız geçerek, ilk altının içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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