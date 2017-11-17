Şanlıurfa denetimde

Ali Tandoğan yönetiminde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor Kulübünün üyeleri ve hesapları, İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme altına alındı. Kulüp binasında denetimlerini sürdüren müfettişlerin; para girdi çıktıları, delege kayıtları ve faturaları incelemeye aldığı belirtildi. Kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilecek incelemelerin Aralık ayının sonuna kadar süreceği ifade edildi.