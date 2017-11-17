Şanlıurfa denetimde
Ali Tandoğan yönetiminde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor Kulübünün üyeleri ve hesapları, İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme altına alındı. Kulüp binasında denetimlerini sürdüren müfettişlerin; para girdi çıktıları, delege kayıtları ve faturaları incelemeye aldığı belirtildi. Kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilecek incelemelerin Aralık ayının sonuna kadar süreceği ifade edildi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Şanlıurfa denetimde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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