 Şanlıurfa denetimde – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Şanlıurfa denetimde

    Şanlıurfa denetimde
    Ali Tandoğan yönetiminde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor Kulübünün üyeleri ve hesapları, İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme altına alındı. Kulüp binasında denetimlerini sürdüren müfettişlerin; para girdi çıktıları, delege kayıtları ve faturaları incelemeye aldığı belirtildi. Kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilecek incelemelerin Aralık ayının sonuna kadar süreceği ifade edildi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:17
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