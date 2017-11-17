İzmir devi şirketleşiyor

Ekonomik olarak tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Karşıyaka'da yönetim, olağanüstü mali genel kurulda şirketleşme için yetki aldı. İzmir ekibinin futbol takımı için Hollandalı bir firmanın ilk aşamada mali destek sağlayacağı kaydedilirken, yeşil-kırmızılı ekiple bir Rus firmasının da ilgilendiği açıklandı.