İzmir devi şirketleşiyor
Ekonomik olarak tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Karşıyaka'da yönetim, olağanüstü mali genel kurulda şirketleşme için yetki aldı. İzmir ekibinin futbol takımı için Hollandalı bir firmanın ilk aşamada mali destek sağlayacağı kaydedilirken, yeşil-kırmızılı ekiple bir Rus firmasının da ilgilendiği açıklandı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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