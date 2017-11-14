 Kalpar: “Oyuncularıma güveniyorum” – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Kalpar: “Oyuncularıma güveniyorum”

    Kalpar: “Oyuncularıma güveniyorum”

    Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Güzel bir sonuçla dönmek için doğru şeyleri yapmaya çalışacağız. Hiçbir maç kolay olmamıştır. İyi takım, güçlü takım diye ayırt etmemek gerekiyor, herkes herkesi yenebiliyor. Bundan önce yaşanmış bir sürü olaylar var, bunun bilinci içerisindeyiz. Yeter ki biz sahaya benliğimizi doğru yansıtalım" dedi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı G. Manisaspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde yapılan antrenmanda teknik-taktik ağırlıklı varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmana milli takımından henüz dönmeyen Elmar Bjarnason ile Yunanistan'da tedavisine devam edilen Andreas Tatos katılmadı.

    5 gündür takımın başında olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Manisaspor maçı benim ilk maçım olacak. Biliyorsunuz ki maç kazanmak çok kolay değil. Kaybetmek ama çok kolay. Çok basit bir hata yaparsınız maçı kaybedersiniz. Kazanmak için çok iyi şeylerin ortaya çıkması lazım. Kazanmanın gereklerini iyi yapmak gerekiyor, doğru koşu yapmak, doğru mücadele etmek gerekiyor. Her şeyden önce kazanmak için çok varyasyon yapmak gerekiyor. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Güzel bir sonuçla dönmek için doğru şeyleri yapmaya çalışacağız. Hiçbir maç kolay olmamıştır. İyi takım, güçlü takım diye ayırt etmemek gerekiyor, herkes herkesi yenebiliyor. Bundan önce yaşanmış bir sürü olaylar var, bunun bilinci içerisindeyiz. Yeter ki biz sahaya benliğimizi doğru yansıtalım" şeklinde konuştu.

    Cezalı futbolcuları olduğuna dikkat çeken Kalpar, "Tatos'un tedavisinin Yunanistan'da tamamlanıp buraya dönmesi uygun görülmüştü. Elmar aramıza katılacak. Cezalı oyuncularımız var. Ne olursa olsun bizim işte bahane hiçbir zaman işe yaramamıştır. Hiçbir bahanemiz yok ve çıkıp aslanlar gibi, kazanma hüviyetinde bir takım olmamız lazım. En iyisini sahaya yansıtırsın, kazanamayabilirsin. Oyuncularımızı o zaman tebrik ederiz. Kazanmak için o mücadeleyi ortaya koymak gerekir" dedi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:26
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