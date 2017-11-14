 İbrahim rest çekti – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    İbrahim rest çekti

    İbrahim rest çekti
    2. LİG Beyaz Grup'ta Altay'ın Bandırma'yı 1-0 yendiği maçı tribünden izleyen Beşiktaşlı eski yıldız İbrahim Akın'ın maç öncesi Teknik Direktör Cüneyt Biçer'e rest çektiği öğrenildi. Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın'ın Akın'la görüşüp, uyaracağı belirtildi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:08
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