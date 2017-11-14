Giresunspor yoğun tempoda çalışıyor
TFF 1'inci Ligi’nde zirve mücadelesi yapan Akın Çorap Giresunspor, hafta sonu deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maça hazırlanıyor.
İlk 11 haftada elde ettikleri iki puan ortalamasını sürdürebilmeleri halinde Süper Lige çok yakın olacaklarını ifade eden Teknik direktör Metin Diyadin, "Bizi geride kalan 11 haftalık süreçte en çok Manisaspor karşında kaybettiğimiz üç puan üzdü ama futbolun içerisinde bunlar var. Tabi geçmişi konuşmak önemsiz ancak hatalarımızdan da ders çıkartarak önümüze bakıyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının ikinci yarısında ortaya koyduğumuz oyun eski günlerimize dönüş yaptığımızın sinyallerini verdi. İç sahada hep böyle baskılı oynayabilirsek burada kolay kolay puan kaybetmeyiz" dedi.
"İYİ HAZIRLANIYORUZ"
Maç başına iki puan ortalamasının sezon başında hedefledikleri puan ortalaması olduğunu ifade eden Diyadin,"Kardemir Karabükspor lige 62, Evkur Yeni Malatyaspor ise geçen sezon 61 puanla çıktı. Bu demek oluyor ki biz bu ortalama ile yolumuza devam etmeyi başarabilirsek adımızı Süper Lige rahatlıkla yazdırabiliriz. Şimdi önümüzde Altınordu maçı var. İlk altı hattına yakın bir ekip ile oynayacağız. İyi hazırlanıyoruz. Biz içeride, dışarıda üç puan için sahada olan bir ekibiz. 19 Kasım'da da öyle olacak. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. İnşallah istediğimizi elde ederek dönüş yapmayı başaracağız" diye konuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:38
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 14
Yorum
zafer aykut hocanın deneme yanılmaları her maçta 2 puan kaybı. sürekli kameni olsa daha iyi olur çünkü kameni daha çok gol kurtarıyor.
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 12
Yorum
köylü 66 selamin aleyküm o güzelim ay yıldızlı formanını ne suçu var o formayı giymeye hak kazananların ve yonetenleri beyinleri degismesi lazim
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Ülkesine konuştu! Maicon'dan çarpıcı sözler
Toplam 4
Yorum
austin biz de seni sevdik.bi de şu yanlış uzun pasların olmasa. hehe.
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