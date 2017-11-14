Giresunspor yoğun tempoda çalışıyor

İlk 11 haftada elde ettikleri iki puan ortalamasını sürdürebilmeleri halinde Süper Lige çok yakın olacaklarını ifade eden Teknik direktör Metin Diyadin, "Bizi geride kalan 11 haftalık süreçte en çok Manisaspor karşında kaybettiğimiz üç puan üzdü ama futbolun içerisinde bunlar var. Tabi geçmişi konuşmak önemsiz ancak hatalarımızdan da ders çıkartarak önümüze bakıyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının ikinci yarısında ortaya koyduğumuz oyun eski günlerimize dönüş yaptığımızın sinyallerini verdi. İç sahada hep böyle baskılı oynayabilirsek burada kolay kolay puan kaybetmeyiz" dedi.



"İYİ HAZIRLANIYORUZ"

Maç başına iki puan ortalamasının sezon başında hedefledikleri puan ortalaması olduğunu ifade eden Diyadin,"Kardemir Karabükspor lige 62, Evkur Yeni Malatyaspor ise geçen sezon 61 puanla çıktı. Bu demek oluyor ki biz bu ortalama ile yolumuza devam etmeyi başarabilirsek adımızı Süper Lige rahatlıkla yazdırabiliriz. Şimdi önümüzde Altınordu maçı var. İlk altı hattına yakın bir ekip ile oynayacağız. İyi hazırlanıyoruz. Biz içeride, dışarıda üç puan için sahada olan bir ekibiz. 19 Kasım'da da öyle olacak. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. İnşallah istediğimizi elde ederek dönüş yapmayı başaracağız" diye konuştu.