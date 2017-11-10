Hüseyin Kalpar, resmen Elazığspor’da
Elazığspor, sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile sözleşme imzaladı.
Geçmişi başarılarla dolu bir hocayı takımın başına getirdiklerini ifade eden Başkan Karataş, "Tüm sporseverlerin yakından tanıdığı bir isimle sözleşme yapmak için bir araya geldik. Hüseyin hocamız kulübümüze yabancı bir isim değil. 1984-85 sezonunda takımımızda forma giymiş bir isim. Bu anlaşmanın sonunun şampiyonluk olacağını düşünüyorum. Hocamız başarılı bir hoca. Kulübümüze yarar sağlayacak bir isimdir" dedi.
Sözleşmenin Elazığspor'a ve Elazığ'a hayırlı olmasını dileyen Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ise, "İnşallah başarılı oluruz. Ben Elazığ'a yabancı değilim ama ilk kez hoca olarak buraya geldim. Hedefin ne olduğunu biliyorum. Hedef bir üst lige çıkmak. Bunu yakalayacak potansiyel de var. Elazığ Süper Lig'de daha önce de oynayan bir takım. Elazığ halkı da buna layık. İnanmamış olsam burada olmazdım. İnşallah Elazığspor'a ve Elazığ halkına layık oluruz. Hep beraber mutluluğu yakalarız inşallah mutluluğun adı da şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:42
-
Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
-
Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
-
Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
Hüseyin Kalpar, resmen Elazığspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.