Gaziantepspor'da öncelik savunma güvenliği
Demir, geçen haftaki maçtan kısa bir süre önce göreve geldiğini ve bu süre içerisinde takımı analiz etmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Milli maç arasının kendilerine çok iyi geldiğini anlatan Demir, tüm eksiklikleri tespit etmenin yanı sıra çözümler geliştirme, kaynaşma, öz güven depolama ve eğitim gibi konulara ağırlık verme imkanı bulduklarını kaydetti.
Futbolda her zaman gençlere güvenen bir isim olduğunu aktaran Demir, şöyle konuştu:
"Şu an itibarıyla eksikliklerimizin hepsini belirledik. Şimdi sıra tedaviye doğru geçiyor. Eksikliklerimizin hepsini tek tek gidereceğiz. Ama şu an için önceliğimiz savunma, çünkü çok açık veriyoruz. Savunmada kendimizi geliştirmeliyiz. Savunmadaki sıkıntılarımızı aşabilirsek daha derli toplu bir takım haline gelebiliriz."
Gaziantepspor'un kazanmayı arzulayan bir takım haline gelmesi gerektiğine işaret eden Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük takımlarda ve tecrübeli isimlerde bile üst üste alınan kötü sonuçlarda öz güven kaybı yaşanır. Bizim gibi gençlerden kurulu takımlarda ise bu daha belirgin hissedilir. O yüzden bizim koca bir çınarı yaşatabilmek için bir kurtuluş mücadelesi vermemiz gerekiyor. Bunu da ancak gençlerimizin inancı ve Gazianteplilerin desteğiyle başarabiliriz. İnşallah önümüzdeki ilk maçla bir kurtuluş mücadelesini başlatacağız. Bu süreçte sonuca bakmaksızın, sadece gençlerimiz için bile takımımıza sahip çıkmamız gerekir."
TFF 1. Lig'de oynadığı 11 maçta 2 puan toplayabilen son sıradaki Gaziantepspor kalesinde 22 gol gördü.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:55
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Döndüm ama burada değilim
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ at gözlüğü takmışsın arkadaşım sorun dış etkenler değil içinizde takım top oynamıyor aykutun korkak futbolu var sen hala SUNİ SUNİ SUNİ SUNİ
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 8
Yorum
EE SÜPER HABER BENCEDE GÖNDERİN.İYİ GÜZEL AMA GS SEVİYESİNDE DEĞİL. KESİN GÖNDERİN. HATTA KİRALIK VERİN DAHA İYİ.
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Sarı-lacivertlilerde dedikodu krizi!
Toplam 1
Yorum
turan demir kendi basarisizligini örtbas etmek icin bir kurban secilecekti bu sefer mehmet topal alex de oldugu gibi sen gitte kurtulak Aykut efendi
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