CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Çaykur Rizespor ilk 11'ini belirledi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Çaykur Rizespor ilk 11'ini belirledi!

Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor’la deplasmanda karşılaşacak. Sezonu 4’üncü bitirmeyi garantileyen siyah-beyazlılar, prestij maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte bu mücadele öncesi tüm önemli detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Çaykur Rizespor ilk 11'ini belirledi!

Siyah-beyazlılar Süper Lig'de hüsranlarla dolu sezonu bu akşam Rize'de kapatıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak'ın yöneteceği açıklandı. Albayrak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Şeker yapacak. Sezonu 4'üncü sırada bitirmesi önceden kesinleşen Kartal, prestijden öte anlam taşımayan karşılaşmada Çaykur Rizespor'u mağlup ederek sezonu 3 puanla noktalamayı hedefliyor.

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawojin, Taylan, Mebude, Mihaila, Laçi, Sowe

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Mustafa

KAPTAN REKOR PEŞİNDE

Bu sezon Süper Lig'de 8 gol kaydeden kaptan Orkun, kariyerinde en fazla gol attığı iki lig sezonundan birini yaşıyor. 2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde bir sezonda 8 gol atmayı başaran 25 yaşındaki yıldız, bu akşam fileleri havalandırması durumunda bu rekorunu kıracak. Orkun tüm kulvarlarda 40 maçta 10 gol kaydetti.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat süren idman 5'e 2 top kapmayla başlarken, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda 3 oyuncu forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Kartal Kayra, teknik heyetten özel izin alan Felix Uduokhai ve adale gruplarındaki ağrı şikayeti nedeniyle Hyeon-Gyu Oh, sezonun son maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

Yıldırım ve Safi'den İtalya çıkarması!
Galatasaray'a transfer müjdesi!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
ABD basını yazdı: Trump-Şi zirvesinde arbede ve güvenlik krizi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan Jesus bombası!
İşte Hakan Safi'nin yeni hoca adayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den F.Bahçe sözleri! Icardi'den F.Bahçe sözleri! 01:46
Osimhen'den Terim ve Buruk açıklaması! Osimhen'den Terim ve Buruk açıklaması! 01:46
Galatasaray'a transfer müjdesi! Galatasaray'a transfer müjdesi! 01:46
F.Bahçe'de Kante'ye büyük müjde! F.Bahçe'de Kante'ye büyük müjde! 01:46
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı! 01:45
Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi 01:45
Daha Eski
Barış Alper'den gündem olan sözler! Barış Alper'den gündem olan sözler! 01:45
Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! 01:45
Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! 01:45
F.Bahçe'den flaş transfer atağı! F.Bahçe'den flaş transfer atağı! 01:45
Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden 01:45
F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim 01:45