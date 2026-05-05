U19 2-0 galip

Beşiktaş U19 Akademi Takımı, PAF Ligi'nin 32'nci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takımın gollerini Ahmet Sami Bircan ve Tuna Baran Demir kaydetti.
05 Mayıs 2026 06:50
